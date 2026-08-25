{"_id":"6a8d6a8667d82de8d608a650","slug":"video-wife-donates-kidney-to-husband-gets-emotional-during-video-call-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज में हुआ पहली किडनी ट्रांसप्लांट, भावुक हुई पत्नी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किडनी दी है, जाने कैसे होंगे। इसी पसोपेश में मीना के तीन दिन गुजरे। सोमवार को डॉक्टरों ने वीडियोकॉल पर पति का मुस्कुराता चेहरा देखा...ठीक तो हैं आप। इतना कहते ही मीना की आंखें छलक पड़ी। दो मिनट तक बात कर मीना को तसल्ली हुई। उन्होंने प्रभु और डॉक्टरों का आभार जताया।

... और पढ़ें