VIDEO: ठेल लगाने का हफ्ता न देने पर हाथ तोड़ा

{"_id":"6ac5d120dc5236cc20079c69","slug":"video-video-vegetable-vendors-son-attacked-over-weekly-extortion-demand-arm-broken-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ठेल लगाने का हफ्ता न देने पर हाथ तोड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा। प्रकाश नगर की अंजली ने पुलिस को बताया कि वह पति चंद्रशेखर के साथ गली के नुक्कड़ पर सब्जी की ठेल लगाती है। आरोप लगाया कि मोहल्ले के अमित उर्फ बिल्लू, उसका बेटा अभि, भाई छोटू, दोस्त जीतू उर्फ जितेंद्र और नरेश उससे ठेल लगाने के बदले रोजाना 100 रुपये मांगते हैं। आरोपियों ने एक हफ्ते में 5000 रुपये की मांग की। मना करने पर 23 सितंबर की शाम आरोपियों ने छोटे बेटे प्रवीन की पिटाई की, जिससे उसका हाथ टूट गया। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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