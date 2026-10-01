VIDEO: पेट में मिले 5 तरह के वायरस-बैक्टीरिया, वजन-लंबाई हुई कम

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आगरा। बार-बार डायरिया से पीड़ित बच्चों पर एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में डेढ़ साल तक शोध किया गया। जांच में बच्चों के पेट में पांच तरह के वायरस और बैक्टीरिया मिले। इससे उनका वजन और लंबाई प्रभावित मिली। इसके पीछे वजह सफाई को नजरअंदाज करना, दूषित पानी और भोजन का सेवन प्रमुख कारण सामने आए। इस शोध को इंडियन जर्नल ऑफ गेस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रकाशित करने के लिए भेजा जा रहा है।

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