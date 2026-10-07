VIDEO:नीले ड्रम का खौफ बरकरार, पत्नी साथ रखने को पति नहीं हुआ तैयार

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आगरा। मेरठ का वह चर्चित हत्याकांड, जिसमें एक पत्नी ने पति सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भर दिया था, उसकी डरावनी यादें अब भी लोगों के जेहन से मिटी नहीं हैं। इसका फैसला 14 अक्तूबर को आना है। लोहामंडी सर्किल में एक पारिवारिक विवाद के दौरान इस खौफ का ऐसा असर दिखा कि पति ने अपनी ही पत्नी को साथ रखने से साफ इन्कार कर दिया।

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