VIDEO: छापे में मिलीं प्रतिष्ठित कंपनियों की 14 तरह की नकली दवाएं

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मलपुरा में जब्त दवाएं देश-विदेश की पांच नामी कंपनियों की हैं। ये 14 तरह की दवाएं हैं। इनको पुडुचेरी में बनवाकर यहां छिपाया गया था। इनकी जांच कराने के लिए 14 नमूने लिए हैं। इनकी रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त डॉ. रोशन जैकब को भी दी है। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दवाओं के मुद्दे पर जानकारी भी की।

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