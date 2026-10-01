{"_id":"6abe378f4258cb4ebb0720bf","slug":"video-units-removed-from-ration-card-following-complaint-of-under-weighing-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: घटतौली की शिकायत पर राशन कार्ड से काट दिए यूनिट, जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह में घटतौली की शिकायत पर राशन कार्ड से यूनिट कटवाने का आरोप सन्नपुरा गांव के कोटेदार पर लगा है। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। सन्नपुरा के सियाराम का आरोप है कि उसके राशन कार्ड में 6 यूनिट थे, प्रति यूनिट आधा किलो राशन देने की कोटेदार की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। शिकायत के बाद उसके 5 यूनिट कटवाने का आरोप लगाया है। मनोज कुमार के 4 यूनिट में से 2 यूनिट कटवा दिए हैं। परमानंद, पुरषोत्तम, दीपेश के राशन कार्ड से भी यूनिट कटवाए गए हैं। सियाराम ने शिकायत में कहा है कि पूरे गांव को प्रति यूनिट 5 किलो की बजाय साढ़े 4 किलो राशन दिया जा रहा है। जिसने भी शिकायत की है। उसके कार्ड से यूनिट काटे गये हैं। कोटेदार रामवरन ने बताया कि नियमानुसार राशन का वितरण किया जा रहा है। यूनिट कटवाने का आरोप असत्य एवं निराधार है। वहीं ग्राम प्रधान बलवीर सिंह ने बताया कि कोटेदार की राशन वितरण की कोई शिकायत नहीं है। आपसी द्वेष की बजह से शिकायत की गई होगी। यूनिट घटाने और बढ़ाने में कोटेदार का कोई भूमिका नहीं होती।

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