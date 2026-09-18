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VIDEO: आगरा की दो ट्रेनें जालंधर सिटी नहीं जाएंगी, यात्रियों को कैंट से करना होगा सफर
आगरा। जालंधर सिटी यार्ड में पुल की मरम्मत के चलते आगरा से पंजाब जाने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। 7 और 9 अक्तूबर को आगरा कैंट से चलने वाली 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस जालंधर सिटी नहीं जाएगी, जबकि इन्हीं तारीखों में होशियारपुर से आगरा आने वाली 11906 एक्सप्रेस का भी जालंधर सिटी पर ठहराव नहीं होगा। इससे जालंधर सिटी से यात्रा करने वाले आगरा के यात्रियों को परेशानी होगी और उन्हें जालंधर कैंट से आगे का सफर करना पड़ेगा।
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