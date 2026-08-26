VIDEO: किशोरी से गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को भेजा जेल

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आगरा। थाना रकाबगंज क्षेत्र की एक किशोरी से गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ब्लैकमेल करने पर पुलिस चौकी और थानों में परिजन ने दौड़ लगाई। दो दिन पहले जगदीशपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसी बीच आरोपियों की ओर से बनाया गया वीडियो वायरल कर दिया गया। जगदीशपुरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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