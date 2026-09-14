VIDEO: स्कूटी और बाइक की टक्कर में दो घायल

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आगरा के बाह के मई गांव में रविवार सुबह 11.30 बजे बाइक और स्कूटी की टक्कर में दोनों सवार घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मई गांव के दीपक स्कूटी पर और उमेश बाइक पर सवार थे। दोनों वाहनों में आमने-सामने की टक्कर हुई। मौके पर पहुंचे राहगीरों ने दोनों घायलों को सीएचसी बाह पर भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया।

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