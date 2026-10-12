{"_id":"6acce386d24ccc016b082086","slug":"video-treatment-of-birds-injured-by-colliding-with-fans-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पंखे से टकराकर घायल पक्षियों का उपचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा विकास मंच की ओर से संचालित पंचकुइयां रोड स्थित पक्षी घर एवं अस्पताल में घायल कबूतर और तोते का उपचार किया गया। घायल पक्षियों को लेकर आए लोगों ने बताया कि घर में पंखे से टकराकर घायल हो गए थे। मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन और संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि घायल पक्षियों का निशुल्क इलाज होता है। लोग हेल्पलाइन नंबर 7466000860 पर जानकारी दे सकते हैं।

... और पढ़ें