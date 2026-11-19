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शादी के सीजन को लेकर सिंधी बाजार स्थित शोरूमों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही महिलाएं वैवाहिक खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रही हैं। खासतौर पर दुल्हन के लहंगों में बॉलीवुड स्टाइल के डिजाइन पहली पसंद बने हुए हैं। बाजार में ये लहंगे पांच हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। सिंधी बाजार स्थित एक शोरूम के संचालक एमआर लालवानी ने बताया कि इस बार महिलाएं भारी-भरकम के बजाय हल्के और ट्रेंडी लहंगों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं।

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