VIDEO: रक्षाबंधन पर घेवर की बढ़ी मांग, मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की भीड़

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रक्षाबंधन का त्योहार आते ही जगनेर में घेवर की मांग तेजी से बढ़ गई है। पारंपरिक घेवर के साथ इस बार रबड़ी, केसर, ड्राई फ्रूट जैसे फ्लेवर लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बाजार और चाैराहों पर सजी घेवर की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। बाजार में ग्राहकों के लिए कई तरह के फ्लेवर के घेवर उपलब्ध हैं।

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