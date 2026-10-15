VIDEO: दिवाली पर महंगी होगी मिठास! चीनी की सप्लाई ठप, 62 रुपये किलो तक पहुंचा भाव; अभी और बढ़ेगा रेट

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त्योहारी सीजन से ठीक पहले शहर में चीनी का संकट खड़ा हो गया है। शुगर मिल मालिकों की मनमानी और एजेंट्स की जमाखोरी के चलते थोक बाजार में सात दिन से सप्लाई ठप है। रोजाना करीब तीन हजार कुंतल चीनी की खपत है।। मंगलवार तक थोक विक्रेताओं के पास बमुश्किल चार से पांच हजार कुंतल का स्टॉक ही बचा है। शुक्रवार तक यदि नई खेप नहीं पहुंची तो रसोई से मिठाई और पेठा उद्योग पर बुरा असर पड़ सकता है।

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