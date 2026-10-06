{"_id":"6ac4c10cb7e4ef3334078a73","slug":"video-stockpile-of-counterfeit-and-expired-medicines-found-in-drains-and-bushes-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नाले-झाड़ियों में मिला नकली-एक्सपायर दवाओं का जखीरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। धनौली में औषधि विभाग के छापे में पांच करोड़ की नकली दवाएं मिलने के बाद सोमवार को यमुनापार के टेढ़ी बगिया में नाले और झाड़ियों में भारी मात्रा में दवाएं मिली हैं। इनके नकली होने की आशंका है। अधिकांश दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। आरंभिक जांच में दवाओं का धनौली के अवैध गोदाम में जब्त दवाओं से मिलान हुआ है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। टेढ़ी बगिया में ईंट की मंडी के पास कांशीराम आवास योजना के करीब नाले और झाड़ियों में दवाओं का ढेर मिला। सड़कों पर भी दवाएं बिखरी हुई थीं। काफी मात्रा में दवाएं मिट्टी में दबी हुई भी मिली हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। भारी मात्रा में दवाएं मिलने पर औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा भी टीम के साथ पहुंच गए।

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