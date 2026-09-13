VIDEO: यमुना किनारा पर स्कूल बस खराब, लगा जाम

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आगरा के यमुना किनारा रोड पर झलकारी बाई चौराहे के पास शनिवार दोपहर एक स्कूल की बस खराब हो गई। शनिवार के कारण पर्यटकों की भीड़ भी अधिक थी। वाहनों के दबाव के चलते यमुना किनारा रोड से निकलना मुश्किल हो गया। दोनों ओर लंबी कतारें लग गईं। 10 मिनट का सफर तय करने में एक घंटा लग गया। यातायात पुलिस ने काफी मशक्कत कर वाहनों को निकलवाया।

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