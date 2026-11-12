{"_id":"6af5cbc96eaf961bac06f6a2","slug":"video-road-has-turned-into-pond-due-to-potholes-and-waterlogging-in-bah-in-agra-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सड़क बनी तालाब, गड्ढों में फंस रहे वाहन; गिरकर घायल हो रहे राहगीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: सड़क बनी तालाब, गड्ढों में फंस रहे वाहन; गिरकर घायल हो रहे राहगीर
आगरा इटावा स्टेट हाईवे एवं बाह-बटेश्वर मार्ग को जोड़ने वाले जरार-खेड़ा देवीदास लिंक रोड राजाराम पुरा में कटान और जलभराव से बेहाल है। किताब सिंह वर्मा ने बताया कि बारिश के मौसम में कटान में फंस कर कई बार वाहन पलट चुके हैं। कई राहगीर गिर कर चोटिल हो चुके हैं। लेकिन सड़क का कटान नहीं भरा गया है। राजाराम पुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के मोड़ पर सड़क कट कर गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई है। गड्ढे में पानी भरा है। जरार के राजनरायन ने बताया कि गड्ढा वाहनों के लिए तो खतरा है ही, गंदे पानी के छींटों से राहगीरों एवं स्कूली बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। दिनेश वर्मा ने बताया कि तलैया में तब्दील हुई सड़क पर चार पहिया वाहन फंस जाते हैं। दो पहिया वाहन चालक गिर कर चोटिल हो जाते हैं। पैदल तो निकल ही नहीं सकते। कुछ मीटर की दूरी पर एक छोर पर पेड़ है, दूसरे छोर पर बस्ती का रास्ता है। दलदल और फिसलन की वजह से राहगीर गिर कर चोटिल हो जाते हैं। निरंजन वर्मा, गुलशन वर्मा ने बताया कि गांव की मोड़ के बाद जानलेवा गड्ढों में पानी भरा है। सफर मुश्किल भरा है, ऑटो पलट जाते हैं, बाइकें फिसल कर गिर जाती हैं। उन्होंने बताया कि बटेश्वर मेला के लिए आसपास 40 गांवों के लोग इसी सड़क के रास्ते आते जाते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बढ़ गया है। लोक मेला शुरू होने से पहले सड़क के गड्ढे भरे जाने एवं मरम्मत कराए जाने की मांग उठाई है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड आगरा के अवर अभियंता चंद्रकेश ने बताया कि जरार-खेडा देवीदास मार्ग का सर्वे कर राजाराम पुरा पर मरम्मत का प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही सड़क का जीर्णोद्धार करा दिया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।