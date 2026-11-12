बड़ी खबरें: ताजमहल की सुरक्षा में चूक, कथावाचक पर शोषण का आरोप; ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की दर्दनाक माैत

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ब्रज क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के पहुंचने से खलबली मच गई। मामले में एएसआई ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। मैनपुरी में दिवाली की छुट्टी पर घर आए युवक के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। छुट्टी समाप्त होने के बाद युवक काम पर लाैट रहा था, रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार युवक की माैके पर ही माैत हो गई, चाचा गंभीर घायल हो गया। एटा में भाई दूज के अगले दिन युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। परिवार में कोहराम मच गया। मथुरा के कथावाचक इंद्रदेव महाराज पर महाराष्ट्र की महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं, प्रेमानंद महाराज के भक्तों को संत का अनोखा अंदाज देखने को मिला। संत अपने शिष्यों के साथ बुलेट पर बैठकर निकले। संत के दर्शन के लिए भक्तों की भारी उमड़ पड़ी।