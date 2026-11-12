यूपी: छह वर्षों में 6 किलोमीटर ही चल पाई आगरा मेट्रो, अब 2027 तक करना होगा इंतजार; जानें नया अपडेट

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आगरा को जाम से राहत दिलाने और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू हुई मेट्रो परियोजना ने यातायात की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिए हैं। सात दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से परियोजना का शुभारंभ किया था। निर्माण पांच साल दिसंबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। छह साल बीतने को है, मेट्रो करीब छह किलोमीटर के प्राथमिकता कॉरिडोर तक ही सीमित है। काम पूरा होने के लिए अब 2027 तक का इंतजार करना होगा।

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निर्माण की धीमी रफ्तार का खामियाजा शहर के लोगों को रोजाना भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह-जगह खुदाई, निर्माण स्थलों के आसपास टूटी सड़कें, उड़ती धूल और संकरे रास्तों पर लगने वाले जाम आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जिस परियोजना से शहर की यातायात समस्या कम होने की उम्मीद थी, उसके निर्माण के दौरान लंबे समय से बनी अव्यवस्था लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।





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पांच साल की समय सीमा पूरी, परियोजना अब भी अधूरी

आगरा मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत 8,379.62 करोड़ रुपये है। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि 29.4 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर की परियोजना को पांच साल में पूरा किया जाना था। इसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक 14 किलोमीटर का पहला कॉरिडोर और आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.4 किलोमीटर का दूसरा कॉरिडोर शामिल है। दोनों पर कुल 27 स्टेशन प्रस्तावित हैं। नवंबर 2026 में आईएसबीटी से सिकंदरा तक 70 प्रतिशत काम पूरा हो सका है। अब मेट्रो के निर्माण कार्य को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी परियोजना का काम निर्धारित अवधि से करीब डेढ़ साल आगे खिसक चुका है।





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छह किलोमीटर के दायरे में सिमटी यात्री सेवा

मेट्रो की यात्री सेवा छह मार्च 2024 को ताज ईस्ट गेट से मन:कामेश्वर मंदिर तक शुरू हुई थी। इस हिस्से में छह स्टेशन हैं। करीब छह किलोमीटर के इस हिस्से में ट्रेन चलने लगी, लेकिन शहर के बड़े हिस्से को जोड़ने वाला नेटवर्क अब भी निर्माणाधीन है। पहले कॉरिडोर को सिकंदरा तक ले जाने के लिए गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन अहम हैं। इन दोनों स्टेशनों को तैयार करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 रखा गया है। वहीं, आगरा कैंट से आगरा कॉलेज के बीच पहले चरण में मेट्रो चलाने का लक्ष्य दिसंबर 2026 रखा गया है, जबकि आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक शेष हिस्से को जून 2027 तक पूरा करने की बात कही गई है।



