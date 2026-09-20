VIDEO: यूजीसी का विरोध, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग; हाथरस मार्ग पर लगा जाम

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आगरा में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को नाई की सराय चौराहे पर रोकने के लिए पुलिस ने टेढ़ी बगिया स्थित ईंट की मंडी-हाथरस मार्ग पर बेरिकेडिंग कर दी। इससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस की व्यवस्था के कारण वाहनों को जलेसर मार्ग की ओर मोड़ा गया। इस दौरान गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालु करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। श्रद्धालुओं और अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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