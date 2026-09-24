{"_id":"6ab563c1916e1c3b0e0ce46b","slug":"video-police-nab-20-gamblers-in-agra-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में पुलिस ने पकड़ी जुआरियों की टोली, मोबाइल-कारें समेत नकदी बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह के जैतपुर के गढ़ी प्रतापपुरा एवं कूकापुर के बीच बंद पड़े स्कूल में छापा मार कर पुलिस ने 20 जुआरी गिरफ्तार कर उनके पास से 4.80 लाख रुपये, मोबाइल, कार, बाइकें बरामद की थी। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना के अलावा फिरोजाबाद, आगरा, इटावा से जुआ खेलने के लिए आए थे। पकड़े गए जुआरियों में भिंड जिले के अटेर गांव के आकाश सोनी, रामनरेश, दुर्गा नगर के जितेंद्र सिंह, चोम्हो के शिवकरन, मुरैना जिले के महुआ गांव के सोनू, इटावा जिले के पक्का बाग के दिनेश कुमार, पछांय गांव के रिंकू, कटरा खूबचंद के संजीव कुमार, मुरोंग के नितिन कुमार, आगरा के रानीपुरा के रामब्रज उर्फ लालू, शाहपुर के अरुण कुमार, रामविलास, कोरथ के महेश सिंह, संजय सिंह, मुकुटपुरा के अजीत सिंह, शिवराम, लडउआपुरा गांव के पवन गुर्जर, गढ़ी प्रतापपुरा के पवन सिंह, कोल्हूपुरा के जयवीर, फिरोजाबाद जिले के सुंदरपुरा गांव के शिवकुमार शामिल हैं।

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