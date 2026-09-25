VIDEO: 'स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल में फार्मासिस्टों का महत्वपूर्ण योगदान'

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सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह पर 'स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना' थीम पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जेआर गौतम ने फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के बाद मरीज सबसे ज्यादा भरोसा फार्मासिस्ट पर करता है। बीसीपीएम धीरज सविता ने बताया कि यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल में फार्मासिस्टों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे फार्मासिस्ट मनोज शर्मा ने फार्मासिस्टों के हितों, भविष्य की चुनौतियों और उनकी भूमिका पर विस्तार चर्चा की। फार्मासिस्टों ने समाज को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉ. कृष्णा कुमार, डॉ. अमन दिवाकर, डॉ. राज प्रताप, फार्मासिस्ट सौरभ पाल, कृष्णा शर्मा, रितिका, वासू दीक्षित, रवी ठाकुर, रिषभ, रवी शंकर, हर्ष, प्रशांत, शिवम, आकाश, अजय कुमार आदि रहे।

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