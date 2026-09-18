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VIDEO: पिछड़ा वर्ग आयोग ने जमीनी हकीकत जानी, 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग

Dhirendra Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 02:59 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 02:59 PM IST







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आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में बैठक हुई। इसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लाक प्रमुख व अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। उनसे ओबीसी आयोग के दल ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की। ... और पढ़ें

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