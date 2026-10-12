VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों की जारी हड़ताल, अब लखनऊ में देंगे धरना

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ समान वेतन-समान कार्य और स्थायी करने की मांग के लिए हड़ताल पर है। अब संगठन के सदस्य लखनऊ में धरना देंगे। रविवार को ही कर्मचारी लखनऊ रवाना हो गए हैं। हड़ताल से चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवी प्रसाद कुशवाहा और महामंत्री दामोदर सिंह प्रजापति ने बताया कि तीन दिन सीएमओ कार्यालय पर धरने के बाद 12 अक्तूबर से लखनऊ के ईको पार्क में धरना होगा। मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

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