{"_id":"6a9fadf9f08d53cff802c4fe","slug":"video-motorcycle-catches-fire-rider-abandons-it-and-flees-petrol-pump-staff-extinguish-the-flames-using-fire-extinguishers-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बाइक में लगी आग, छोड़ भागा सवार, पेट्रोलपंप कर्मियों ने अग्निशमन सिलिंडर से बुझाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें बाइक में आग लगने पर सवार भाग खड़ा हुआ। कुछ लोग अग्निशमन सिलिंडर से आग बुझाने में जुटे दिख रहे हैं। सोमवार को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज बाह के देवता फिलिंग स्टेशन के पास के हैं। पंप कर्मियों के मुताबिक अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक छोड़ कर सवार भागा। पेट्रोलपंप कर्मियों ने फायर सेफ्टी किट से अग्निशमन सिलिंडर उठाया और आग बुझाने में जुट गये। करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद बाह से अग्निशमन विभाग की टीम पेट्रोलपंप पर पहुंची, तब तक बाइक के साथ सवार निकल चुका था।

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