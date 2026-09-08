गणेश चतुर्थी 2026: सफेद आक से बने 3.30 फीट के गजानन, बादाम के तेल से मालिश; बप्पा के आगमन की शुरू हुई तैयारी

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गणेश सेवक अनु शर्मा बताते हैं कि वर्ष 2006 में उनके पैतृक मकान में लगे सफेद आक के पौधे में गणपति की प्रतिमा मिली थी। इसके बाद विधि-विधान से आवास-विकास पुष्पांजलि गार्डनिया अपार्टमेंट के बगल में मंदिर की स्थापना की गई है। पूरे भाद्रपद मास में मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं।गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का विशेष अभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले गंगाजल और शर्करा रस से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद शुद्ध बादाम के तेल से करीब एक से डेढ़ घंटे तक मालिश की जाएगी। इसके बाद इत्र और सिंदूर से शृंगार कर चोला चढ़ाया जाएगा। विशेष शृंगार के दौरान भगवान गणेश को सोने और चांदी के वर्क लगाया जाएगा। रत्न जड़ित पोशाक, मुकुट-हार और मोतियों के हार से सजाया जाएगा। फूलबंगला की सजावट होगी। मोदक का भोग लगेगा। दिव्य आरती के साथ श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी होगा।