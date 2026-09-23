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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Mother and Pregnant Daughter Assaulted Over Cattle Dispute

VIDEO: गोवंश के विवाद में मां और गर्भवती बेटी से मारपीट

Wed, 23 Sep 2026 06:48 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:48 PM IST
Mother and Pregnant Daughter Assaulted Over Cattle Dispute
आगरा के इरादतनगर थाना क्षेत्र के गांव खेडिया में मंगलवार दोपहर गोवंश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर चार महिलाओं ने मां और उसकी गर्भवती विवाहित पुत्री के साथ लात-घूंसों व डंडों से मारपीट कर दी। घटना में दोनों महिलाएं घायल हो गईं। गांव खेड़िया निवासी किशन सिंह के अनुसार, उनकी गाय से पड़ोसी कालीचरन के परिवार को नुकसान होने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान कालीचरन के परिवार की रामवती, लक्ष्मी समेत चार महिलाओं ने उनकी पत्नी माया देवी और गर्भवती पुत्री शीतल के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना किशन सिंह ने डायल 112 पर पुलिस को दी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार कराने की सलाह दी। इसके बाद 108 एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी सैंया ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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