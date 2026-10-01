VIDEO: भीषण आग से टेंट गोदाम राख, मवेशी झुलसे

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आगरा। बल्केश्वर क्षेत्र के किशन नगर में बुधवार दोपहर दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। दोपहर करीब तीन बजे धूप खिली थी, तभी अचानक एक टेंट गोदाम से लोगों को काला धुआं उठता दिखा। जब तक वह कुछ समझ पाते आग की ऊंची-ऊंची लपटें भी दिखने लगीं। हालात देख चीख-पुकार मच गई। इस भीषण अग्निकांड में न सिर्फ टेंट का लाखों का सामान राख हुआ, बल्कि गली में बंधे एक गोवंश की मौत हो गई जबकि तीन मवेशी झुलस गए।

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