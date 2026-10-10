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VIDEO: आगरा में नैपकिन फैक्टरी में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में मची अफरातफरी
आगरा के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी स्थित कावेरी विहार में शनिवार को नैपकिन फैक्टरी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से उठते धुएं के गुबार से इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से भारी नुकसान होने की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अग्निशमन विभाग जांच में जुटा है।
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