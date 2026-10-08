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VIDEO: हाई कोर्ट बेंच की मांग पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, दीवानी के गेट पर की नारेबाजी

Dhirendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:03 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:03 PM IST







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आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। दीवानी के गेट नंबर दो पर नारेबाजी के बाद पुलिस ने अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराया। ... और पढ़ें

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