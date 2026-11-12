{"_id":"6af5cc44871eb7c7c903e178","slug":"video-kheragarh-gets-a-grand-wedding-venue-for-daughters-marriages-inaugurated-by-the-mp-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बेटियों की शादी के लिए खेरागढ़ को मिला भव्य बरात घर, सांसद ने किया लोकार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बेटियों की शादी के लिए खेरागढ़ को मिला भव्य बरात घर, सांसद ने किया लोकार्पण
आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में बेटियों की शादी में महंगे मैरिज होम का खर्च उठाने वाले परिवारों को अब राहत मिलेगी। नगर पंचायत खेरागढ़ की ओर से राजस्थानी शैली में निर्मित भव्य तीन मंजिला बरात घर का बृहस्पतिवार को सांसद राजकुमार चाहर ने फीता काटकर लोकार्पण किया। चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने विधिवत हवन पूजन किया। चेयरमैन ने बताया कि बरात घर में पांच कमरे, दो बड़े हॉल, आधुनिक किचन और कार्यालय की सुविधा है। यहां एक साथ 800 से अधिक मेहमानों के आयोजन की व्यवस्था है। सांसद ने कहा कि बरात घर आम परिवारों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। इस दौरान अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभासदों सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।