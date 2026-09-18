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VIDEO: यूजीसी के विरोध प्रदर्शन में करणी सेना ने भरी हुंकार
आगरा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के आदर्श नगर में शुक्रवार को यूजीसी के विरोध में करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री दिनेश जादौन, युवा प्रदेश अध्यक्ष करण ठाकुर के नेतृत्व में महिलाएं और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान दुर्गेश सिसोदिया, विशाल उपाध्याय, ललित जादौन, मोहित सिकरवार, रोहित सिकरवार, गौरव ठाकुर, उदय ठाकुर, गोलू पंडित, मोहन उपाध्याय और हिमांशु ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी के विरोध में आवाज बुलंद की गई।
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