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VIDEO: जन्माष्टमी पर श्वान का किया शृंगार, हिंदुवादियों ने दी तहरीर

आगरा ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST







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आगरा। जन्माष्टमी पर एक श्वान को भगवान कृष्ण का स्वरूप देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के से गुस्साएं हिंदूवादी नेताओं ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी है। ... और पढ़ें

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