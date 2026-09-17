{"_id":"6aabc4e047c93fb4cd020718","slug":"video-heat-and-humidity-trouble-agra-residents-rain-likely-today-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गर्मी-उमस ने किया परेशान, आज बारिश के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में तेज धूप और उमस ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 24 घंटों में तापमान में कमी आने के आसार हैं।

... और पढ़ें