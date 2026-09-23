VIDEO: नहरों में उगी घास और गाद बनी किसानों की परेशानी, सफाई की मांग

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आगरा के फतेहपुरसीकरी-सैंया माइनर की नहरों में वर्षों से सफाई न होने के कारण खरपतवार, घास-फूस और मिट्टी जमा हो गई है। इससे राजस्थान सीमा क्षेत्र के अंतिम गांव मेंगलपुरा-छत्तापुरा तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कई जगह अवरोध के चलते नहर का पानी रुककर आसपास के खेतों में भर जाता है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बना रहता है। वर्तमान में किसान सरसों की बुवाई की तैयारी में खेतों की जुताई कर रहे हैं। ऐसे में पलेवट के लिए नहर के पानी की जरूरत है, लेकिन सफाई के अभाव में किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान बनवारी लाल त्यागी, गोकुल सिंह, रंजीत सिंह, दामोदर, राकेश कुमार, भागीरथ और मुन्नालाल आदि ने सिंचाई विभाग से नहरों की तत्काल सफाई और पानी की सुचारु व्यवस्था कराने की मांग की है।

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