VIDEO: सराफ की दुकान से 3.92 करोड़ का सोना व रत्न जड़ित आभूषण चोरी

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आगरा। किनारी बाजार के एक सराफ की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम सोने और कीमती पत्थरों-रत्नों से बने आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। इसकी अनुमानित कीमत 3.92 करोड़ है। सराफ ने हाल ही में संपत्ति खरीदने वाले अपने तीन कर्मचारियों पर चोरी का शक जताते हुए कोतवाली थाने में अब प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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