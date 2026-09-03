VIDEO: बिजली चोरी में आठ के खिलाफ प्राथमिकी

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अकोला। विद्युत विभाग की ओर से बुधवार को बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 33/11 केवी उपकेंद्र अकोला क्षेत्र के हाई लॉस मनकेंड़ा फीडर के गांव जिटोरा, मनिया और नगला परमाल में छापेमारी की गई। उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और विजिलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आठ लोग बिजली चोरी करते पाए गए। उपखंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया पकड़े गए लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। टीम में अवर अभियंता हरीश कर्दम, वेदप्रकाश भारती, मानवेंद्र सिंह, टिकेंद्र सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

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