{"_id":"6aa69d5d5ad1545dc3017d5c","slug":"video-father-and-daughter-beaten-in-front-of-revenue-official-over-land-dispute-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन विवाद में अमीन के सामने पिता-पुत्री को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जमीन के बंटवारे के विवाद में न्यायालय के आदेश पर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे अमीन के सामने ही विरोधियों ने किसान और उसकी बेटी की पिटाई कर दी। गांव उदयपुर निवासी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि जमीन बंटवारे न्यायालय में वाद दायर किया था। शनिवार शाम करीब चार बजे अमीन मौके पर पहुंचे और उनसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां आ गए और चंद्रपाल व उनकी बेटी कंचन से गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर बेटी की पिटाई कर दी। बीचबचाव करने पर उन्हें भी पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर की जानकारी नहीं है। ऐसी कोई घटना हुई है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी।

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