VIDEO: महंगाई पर श्रद्धा भारी, 60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

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आगरा। कृष्ण जन्माष्टमी पर चीनी, मेवा समेत अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतों में उछाल के बाद भी श्रद्धा कम नहीं दिखी। देर रात तक बाजारों में रौनक रही। जन्माष्टमी पर 60 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। इसमें फल-फूल, पोशाक से लेकर मेवा विक्रेताओं की अच्छी कमाई हुई।

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