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VIDEO: अछनेरा मे बुर्जा वाले हनुमान मंदिर से दानपेटी चोरी, अज्ञात चोर जाने का आरोप
थाना अछनेरा क्षेत्र के फरह रोड स्थित बुर्जा वाले हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दानपेटी चोरी कर ली। चोर मंदिर के पीछे लगी खिड़की का जंगला काटकर अंदर दाखिल हुए और दानपेटी मे रखी नकदी समेत ले गए। मंदिर के महंत विश्रनाथ महाराज के अनुसार दानपेटी में करीब तीन महीने से श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान जमा था। इसमें एक लाख रुपये से अधिक की नकदी होने का अनुमान बताया जा रहा है। नगदी को निकालकर दानपेटी को कुछ दूरी पर खेत मे छोड़ गये है घटना की जानकारी मिलने पर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया है कि मंदिर में पूर्व में भी चोरी की घटना हो चुकी है। वहीं क्षेत्र के एक अन्य मंदिर से कई बार घंटियां चोरी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में घर और अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। मंदिर के महंत ने थाना अछनेरा पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई और चोरी गई दानपेटी व नकदी की बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने की मांग की है। अछनेरा पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है।
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