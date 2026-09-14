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VIDEO: शातिर की करतूत, पड़ोसी को फंसाने के लिए राहगीर को मारी गोली

Mon, 14 Sep 2026 06:43 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:43 PM IST
Cunning Plot Passerby Shot to Frame Neighbor
आगरा के दयालबाग में पड़ोसी को फंसाने के लिए एक युवक ने साथियों संग एक राहगीर को रास्ते में रोककर उस पर गोली चला दी। हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया। थाने पहुंचने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्य आरोपी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरीनी, नेहरा बेगूसराय, बिहार निवासी अमित कुमार जयराम बाग में किराए पर रहते हैं। उनकी फास्ट फूड की दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर की रात 9:30 बजे वह दुकान से घर लौट रहे थे। नगला हवेली में केशव मंदिर के पास साैरभ चाैधरी, राहुल बघेल सहित 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। साैरभ ने कहा कि उसका पड़ोसी भूपेंद्र से झगड़ा चल रहा है। मुकदमेबाजी भी है। आरोपी आपस में बात करने लगे कि अमित की हत्या कर देते हैं। इसका आरोप भूपेंद्र पर लगा देंगे। बकौल अमित, यह सुनकर वह घबरा गया। विरोध करने पर युवकों ने पकड़ लिया। साैरभ ने तमंचा निकाला और फायर कर दिया। गोली दाएं हाथ में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास से निकल रहे लोग रुक गए। आरोपी भाग गए। बाद में उसने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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