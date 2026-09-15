फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra

तिरंगे में आया वीर सपूत: एसएसबी जवान अभिषेक यादव की अंतिम विदाई, रो पड़ा पूरा गांव; भाई सुमित ने दी मुखाग्नि

Tue, 15 Sep 2026 12:56 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 12:56 PM IST
सार

एसएसबी जवान अभिषेक यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को आगरा के बमरौली अहीर गांव पहुंचा, जहां युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीणों ने शहीद स्मारक और मार्गों का नाम अभिषेक यादव के नाम पर रखने की मांग की, जिसके बाद अधिकारियों की बातचीत के बाद अंतिम संस्कार हुआ।
 

विज्ञापन
Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra
तिरंगे में आया वीर सपूत - फोटो : अमर उजाला
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के वीर जवान अभिषेक यादव का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर करीब दो बजे गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के आगमन के बाद युवाओं ने करीब एक घंटे तक तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के सुपौल स्थित ट्रेनिंग सेंटर से उपनिरीक्षक केवल सिंह के साथ एसएसबी के जवान पार्थिव शरीर लेकर आगरा पहुंचे थे। इसके बाद युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए पार्थिव शरीर को बमरौली अहीर स्थित गांव पहुंचाया। गांव में भी युवाओं ने तिरंगे के साथ वीर जवान को अंतिम विदाई दी।


शनिवार को अभिषेक यादव की बिहार के सुपौल में ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई थी। अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचने के बाद शहीद स्मारक बनाने और उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक अंतिम संस्कार रोक दिया। ग्रामीणों ने रोहता से बरौली अहीर मार्ग तथा रोहता से बमरौली अहीर जाने वाले मुख्य मार्ग का नामकरण ‘अभिषेक यादव मार्ग’ करने की भी मांग रखी।

 
Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra
ग्रामीणों की भीड़ - फोटो : अमर उजाला
मामले की जानकारी होने पर तहसील सदर के उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह राघव तहसीलदार सत्येंद्र कुमार, नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।
 
Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra
अंतिम विदाई के लिए उमड़े लोग - फोटो : अमर उजाला
इस दौरान ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया और प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के साथ कहासुनी भी हुई। करीब तीन घंटे तक चली बातचीत के बाद ब्लॉक प्रमुख बिचपुरी के पति सोनू दिवाकर ने संपूर्ण श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण कराने की बात कही। इसके बाद गांव के बुजुर्गों के समझाने पर ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra
लखनऊ और सुपौल से एसएसबी के 20 जवानों की टुकड़ी - फोटो : अमर उजाला
लखनऊ और सुपौल से एसएसबी के 20 जवानों की टुकड़ी भी वीर जवान को अंतिम सलामी देने पहुंची। मातमी धुन के बीच एसएसबी के जवानों ने अभिषेक यादव को अंतिम सलामी दी। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और आसपास के गांवों के लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
Brave SSB Jawan Abhishek Yadav Given Tearful Farewell by Thousands in Agra
अभिषेक यादव - फोटो : अमर उजाला
अभिषेक यादव अमर रहे’ और ‘जब तक सूरज चांद रहेगा,अभिषेक तेरा नाम रहेगा’ के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थीं और गांव के लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देते नजर आए। शाम करीब 6:30 बजे अभिषेक यादव के छोटे भाई सुमित यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed