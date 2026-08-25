{"_id":"6a8d6a4218acd0527c03478f","slug":"video-crores-spent-on-repairs-yet-sn-medical-college-buildings-remain-dilapidated-2026-08-25-1787652674","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गिरता प्लास्टर, दीवारों से झांकती ईंट और खुलियां सरिया, एसएन मेडिकल कॉलेज का ये है हाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज, उम्र 172 साल। इंटीग्रेटेड प्लान में 41 भवन तोड़े जा चुके हैं। अभी पांच भवन बचे हैं, आरोप लग रहा है कि यही इन दिनों कमाई का जरिया बने हैं। हर एक-दो साल में मरम्मत और करोड़ों रुपये की मलाई खाने का खेल चल निकला है। वहीं इस पर पर्दे के लिए भ्रष्टाचार की परतें बिछाई जा रही हैं। छत से गिरते प्लास्टर, दीवारों से झांकती ईंट और सरिया खुद इसकी गवाह हैं।

... और पढ़ें