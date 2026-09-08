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VIDEO: जटिल हर्निया का सफल ऑपरेशन...एसएन में ढाई घंटे तक चली सर्जरी, चिकित्सकों ने बचाई महिला की जान
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जटिल हर्निया की सर्जरी कर मरीज की जान बचाई है। स्वास्थ्य में सुधार होने पर मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये ऑपरेशन दुर्लभ श्रेणी में है, जिसके चलते इसे अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित करने के लिए भेज रहे हैं। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएन में सुपर स्पेशियलिटी सेंटर बनने से जटिल ऑपरेशन की सुविधा मरीजों को मिल रही है।
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