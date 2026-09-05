VIDEO: कॉलेजों की लापरवाही से फंसा 10 हजार विद्यार्थियों का परिणाम

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आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की लापरवाही के कारण करीब 10 हजार विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में करीब 1.24 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इनमें से 10 हजार छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह कॉलेजों की ओर से विद्यार्थियों के आंतरिक अंक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराना है।

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