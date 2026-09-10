{"_id":"6aa27ad5a0b3b7a15f0c0bf8","slug":"video-certificates-verified-for-mbbs-bds-admission-process-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रमाणपत्रों का हुआ सत्यापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रमाणपत्रों का हुआ सत्यापन
आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज सहित पांच मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग चल रही है। दूसरे दिन 120 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन किया गया। 14 सितंबर तक काउंसलिंग होगी।
काउंसलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज की 167, फिरोजाबाद के एफएच मेडिकल कॉलेज, मथुरा के केएम मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज और शिकोहाबाद फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 250 सीटें और मथुरा के केडी डेंटल कॉलेज में बीडीएस की 250 सीटें हैं। इसमें शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है। इसके बाद विद्यार्थी सीट लॉक करेंगे। इसके बाद उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।