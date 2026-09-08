VIDEO: कार ने रौंद दी स्कूटी सवार युवती, सीसीटीवी आया सामने

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आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी रक्षाबंधन की शाम घर से लापता हुई। वाटर वर्क्स से जीवनी मंडी जाने वाले मार्ग पर कार की टक्कर में घायल हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी पर आए परिजन ने मामले में कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया।

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