VIDEO: तांतपुर में रेलवे की जमीन पर चला बुलडोजर, 20 साल से जमीं एक दर्जन झोंपड़ियां कर दीं ध्वस्त

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आगरा: खेरागढ तहसील क्षेत्र के कस्बा तांतपुर में बुधवार को रेलवे विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन झोंपड़ियों को हटा दिया।रेलवे स्टेशन की भूमि पर झोंपड़ियों में करीब 20 वर्षों से कई परिवार रह रहे थे।धौलपुर से पहुंची आरपीएफ टीम ने करीब दो घंटे तक कार्रवाई की। बुलडोजर से झोंपड़ियों को हटाकर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों की ओर से धौलपुर आरपीएफ को शिकायत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई।इस दौरान रेलवे के उपनिरीक्षक ज्ञान प्रकाश, आरपीएफ टीम और बसई जगनेर पुलिस बल मौजूद रहा।

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