VIDEO: बंटवारे के विवाद में भिड़े भाई, दंपती समेत तीन घायल

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आगरा के बाह के नरहोली गांव में शुक्रवार देर शाम घरेलू जमीन के बंटवारे के विवाद में सगे भाई गौतम शर्मा एवं धीरज शर्मा भिड़ गए। मारपीट के दौरान दोनों भाइयों के अलावा गौतम शर्मा की पत्नी इंदू भी घायल हो गईं। पास पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव कराया। बाह पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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