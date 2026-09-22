VIDEO: सीतानगर में सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव , पुलिस जांच में जुटी

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आगरा। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के सीतानगर में मंगलवार को सड़क किनारे करीब 55 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए, जिसमें मृतक की पहचान नसीर पुत्र अजमेरी, निवासी प्रकाशनगर, थाना एत्माद्दौला के रूप में हुई। नसीर टीबी की बीमारी से ग्रसित था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टर्माटम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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