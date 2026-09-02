VIDEO: रुपये नहीं देने पर ऑटो चालक को पीटा

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आगरा। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर मंगलवार को पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों पर ऑटो चालक से मारपीट करने का आरोप लगा है। नगला मोहनलाल, नरायच निवासी ऑटो चालक रूस्तम ने का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों ने उससे 500 रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि गुर्गों ने सवारी भरने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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